Girls With Guitars Know Why!, artistes divers

C’est dans toutes les « histoires du rock » : après le big bang des Beatles, les garçons dans le vent mobilisèrent les garages et ruinèrent leurs géniteurs en guitares électriques. Et les filles ? Elles criaient, épinglaient des photos, quoi d’autre ? Ainsi a-t-on longtemps ignoré en bloc les groupes de filles, bien plus nombreux que ce que ces livres écrits par des gars affirmaient. La série Girls With Guitars chez Ace en propose une ribambelle à chaque nouveau volume : on découvre ici Debbie Williams and the Unwritten Law, The Rums and Coke, The Bea’s, The Chymes et autres Debutantes. Rien que du rock primitif et dynamique. Il faut entendre The Belles répondant à la Gloria du groupe Them avec leur Melvin. Décapante ironie ! Ces musiciennes alliées, desservies par une industrie qui les regardait de haut, méritaient réparation. Si les guitares Rickenbacker ont lancé dans les années 1990 un modèle Susanna Hoffs (des Bangles), c’est un peu beaucoup grâce à elles. Écoutez Melvin, par The Belles

Girls With Guitars Know Why! ★★★ 1/2 ​Archives Artistes divers, Ace Records (importation)