Eric Lu, 4e Prix du Concours Chopin 2015 qui vit Charles Richard-Hamelin remporter le 2e prix, fit encore mieux en gagnant, en 2018, le Concours de Leeds, qui révéla jadis Murray Perahia (1972) et Radu Lupu (1969). Son premier récital parait chez Warner et nous découvrons à travers les 24 préludes de Chopin, l’Intermezzo op. 117 no 1 de Brahms et les Geister-Variationen de Schumann. Tout sauf une « bête de concours », mais plutôt un vrai artiste, à l’âme étonnamment nostalgique pour un jeune homme de 22 ans. L’Américain fait penser à Yundi en raison du mélange de clarté et d’élégance. Avec un toucher et un contrôle du son plus qu’admirables, Eric Lu pourrait aussi bien donner tort à ceux qui ont été prompts à faire de Jonathan Biss (39 ans) le fils spirituel et tactile de Perahia. Cette version des 24 préludes est la plus passionnante depuis celle de Béatrice Rana et nous espérons entendre davantage de cet artiste qui, sur la base de ce CD, apparaît bien plus intéressant que Seong-Jin Cho, vainqueur de Chopin 2015. Écoutez 24 Préludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major, "Raindrop"

Chopin – Eric Lu ★★★★ 1/2 ​Classique 24 préludes + oeuvres de Brahms et Schumann, Warner, 0190295292348