Le festival permanent

Même si cette fin de semaine est marquée par un véritable feu d’artifice musical festivalier, signalons en premier lieu le retour en scène de l’Orchestre symphonique de Québec, qui se produira devant caméras vendredi à 19 h au Grand Théâtre sous la direction de Nicolas Ellis. Ce concert sans public sera diffusé sur la page Facebook de l’orchestre.

Au Festival de Lanaudière, qui revendique 9000 visionnements en première semaine, le menu est constitué, vendredi à 19 h 30, par la symphonie « des Mille » de Mahler par Eliahu Inbal en 2002, « All That Jazz », l’un des premiers concerts de Yannick Nézet-Séguin à l’Amphithéâtre, en 2003 (samedi, même heure), et par le premier des deux concerts Brahms de Paavo Järvi et la Deutsche Kammerphilharmonie en 2014 (dimanche 15 h 30).

Le festival « Musiques et autres mondes » d’Ottawa poursuit sa mise en ligne de vidéos d’archives. Le moyen le plus simple est de se brancher et de souscrire à sa chaîne YouTube et d’y picorer les vidéos qui vous tentent.

L’OSM met en ligne sur son site cette semaine un superbe Oiseau de feu capté en 2015 sous la direction de Kent Nagano : très recommandé.

Tout aussi gratuitement, mais avec du contenu neuf, dimanche à 11 h, la création de la semaine du Festival des arts de Saint-Sauveur. Dans ce projet « Une solitude partagée » élaboré par Guillaume Côté et Yannick Nézet-Séguin, avec la collaboration des musiciens de l’Orchestre Métropolitain, se dévoilent semaine après semaine 10 créations de 10 compositeurs jumelés à 10 chorégraphes à l’origine de 10 œuvres filmées. On peut d’ailleurs revoir sur le site Facebook du Festival les deux premiers solos : Sur la lame de Louis Dufort avec Marie Chouinard et la création d’Anne Plamondon et Cléo Palacio-Quintin.

Une Canadienne à Paris

Toutes les diffusions que nous avons évoquées sont gratuites. La difficulté de passer au modèle payant est soulignée par ailleurs planétairement par la qualité de l’eau artistique qui continue à s’ajouter au moulin Internet.

Ainsi le cadeau du week-end Carnegie Hall-Medici.tv est un récital du fulgurant pianiste Denis Matsuev, pianiste que l’on retrouvait dans la vidéo marquant, jeudi soir, les débuts en fanfare du Festival de Verbier virtuel qui se déroulera jusqu’au 2 août, vendredi avec Yuja Wang et Charles Dutoit. Aussi flamboyant que Matsuev, ou presque, le pianiste Bezhod Abduraimov joue la Sonate de Liszt et Tableaux d’une exposition à l’unique Centre d’arts de Tippet Rise en 2019. Et dans le registre transcendant, dimanche à 15 h, Daniil Trifonov joue l’Art de la fugue de Bach à Aspen, alors que Verbier diffuse à 13 h un programme autour de Martha Argerich.

Parmi les productions actuelles, le concert du jeudi 16 juillet de la série « Le temps retrouvé » de l’Orchestre philharmonique de Radio France, repris sur le site Arte Concerts, est un programme Britten, Haydn Stravinski dirigé par la Canadienne Barbara Hannigan. Dans la catégorie des concerts de déconfinement se distingue le programme mené par Karina Cannelakis aux Pays-Bas diffusé sur YouTube. Au programme, Shaker Loops de John Adams et le Château de Barbe-Bleue de Bartók. L’intérêt principal de ce « Crazy Project » est de présenter une véritable mise en scène visuelle.

On y ajoutera, dans le même esprit de recherche esthétique, la fascinante méditation sur « Splendeurs de la polyphonie romaine » de Leonardo Garcia Alarcón (encore lui !), enregistrée le 21 juin à la Philharmonie de Paris. On y entend le Miserere de Gregorio Allegri, et des musiques de Giovanni Giorgi Alessandro Scarlatti et Luigi Rossi. Et puisque vous êtes sur le site de la Philharmonie de Paris, ne manquez le concert d’intronisation de Klaus Mäkelä à l’Orchestre de Paris sous aucun prétexte. Personne n’oubliera cette densité et cette tension polyphonique !

Amateurs d’opéra, allez fouiller la section Aix-en-Provence du site Arte Concerts. Pour les plus hardis, le site propose une relecture « prise de tête » de Tosca par Christophe Honoré. Dans cette très surprenante mise en perspective, une prima donna vieillissante (Catherine Malfitano) revit ses émotions passées auprès d’une cadette (Angel Blue) qu’elle encadre dans la préparation d’une production. C’est extrêmement original, tordu et discutable. Il faut accepter des raccourcis pour quelques vertiges d’émouvantes mises en abîme.