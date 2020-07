Prix Polaris: des habitués et des pousses fringantes parmi les finalistes

La liste des finalistes au prix canadien de musique Polaris jongle entre des habitués ayant déjà remporté les grands honneurs et de jeunes pousses fringantes et audacieuses. Dans le top-10 dévoilé mercredi, on compte deux Montréalais, le compositeur électro Kaytranada et la rappeuse Backxwash.

De la liste 2020, trois musiciens canadiens ont déjà gagné la réputée récompense célébrant le meilleur album au pays sans égard au genre et aux ventes : Kaytranada (en 2016), Lido Pimienta (en 2017) et Caribou (en 2008).

La liste des finalistes est complétée par Junia-T, nêhiyawak, Pantayo, Jessie Reyez, U.S. Girls et Witch Prophet. Aucun artiste francophone ne se retrouve dans la liste des finalistes cette année. Dans la sélection préliminaire de 40 noms du Polaris, douze étaient Québécois et six chantaient dans la langue de Molière.

Le prix Polaris offre 50 000 $ au gagnant, qui sera dévoilé le 19 octobre. Cette sélection de finaliste a été déterminée par le vote d’un jury indépendant composé de critiques de musique, de diffuseurs et de blogueurs. C’est la rappeuse Haviah Mighty qui a remporté les honneurs l’année dernière.

« Cette année, la Courte liste présente à la fois de nouvelles voix prometteuses et des artistes célèbres ayant déjà remporté le Polaris ; un mélange représentatif de l’étendue et du dynamisme de la musique canadienne, a déclaré dans un communiqué Melissa Vincent, porte-parole du jury du Polaris. J’aimerais inviter tout le monde à prendre le temps d’écouter attentivement chacun de ces albums très méritants. Vous ne le regretterez pas »

Pour être éligibles, les albums devaient avoir été lancés entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020.

Parmi ses « voix prometteuses », mentionnons la montréalaise Backxwash, de son vrai nom Ashanti Mutinta, une femme trans née en Afrique dont le premier disque God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It possède une énergie « furieuse », pour reprendre l’avis du collègue Philippe Renaud. Le groupe tout féminin et « queer » Pantayo a également une proposition unique. Les Torontoises utilise notamment le kulintang, un instrument des Philippines, d’où les cinq membres sont originaires.

Le Polaris fête cette année son 15e anniversaire.