Le rappeur Maybe Watson largué par Alaclair Ensemble

Le rappeur Maybe Watson s’est retiré dimanche de toutes ses activités publiques, après que la célèbre formation québécoise Alaclair Ensemble l’eut exclu de ses rangs en raison d’une « histoire inacceptable ».

« Je salue le courage des victimes qui dénoncent ; je mesure aujourd’hui l’ampleur du mal dont je suis responsable. Je demande pardon. Ma conduite a souvent été tout à fait déplorable. Je suis franchement désolé », a écrit Maybe Watson, alias Olivier Guénette, dans une publication en ligne.

Quelques heures plus tôt, il était largué par le groupe actif hip-hop qu’il avait cofondé.

« Nous venons d’être informés d’une histoire inacceptable concernant Maybe Watson. En date d’aujourd’hui, il ne fait plus parti du groupe. Nous nous dissocions de lui, nous sommes sans mots… », pouvait-on lire dans une publication Facebook d’Alaclair Ensemble. Aucun détail n’était fourni sur les gestes reprochés à l’ex-membre.

Les Disques 7ième Ciel, qui produit le groupe hip-hop, a relayé le message de la formation en l’accompagnant de cette note : « Une décision responsable que nous soutenons sans équivoque ».

Coyote Records, avec qui travaille le rappeur pour sa carrière solo, a confirmé mettre fin à sa relation d’affaires avec Maybe Watson. Dans une publication mise en ligne jeudi, la boîte offrait tout son soutien aux victimes et se dissociait de « tous les artistes, collaborateurs et partenaires d’affaires ayant été visés par des allégations ».

Alaclair Ensemble indique n’avoir jamais été mis au courant d’un comportement répréhensible de la part de l’un de ses membres avant samedi soir. « Nous avons [alors] reçu un texto d’une amie nous expliquant l’histoire…. Et nous voilà moins d’une journée plus tard. »

Pour sa part, Maybe Watson dit souhaiter que ses inconduites ne nuisent pas à la formation.

D’autres comportements problématiques

Dans les derniers jours, le comportement problématique de nombreux acteurs du monde culturel québécois a été mis à l’avant-plan. Mariepier Morin, Bernard Adamus font partie des personnes contre lesquelles pèsent des allégations, mais aussi Yann Perreau et le bassiste de Simple Plan, David Desrosiers. Vendredi, l’ADISQ a décidé d’exclure l’étiquette Dare To Care de son association en raison d’allégations contre son patron.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a réagi dimanche à ces nombreuses allégations.

« C’est très préoccupant. Évidemment, toute personne victime d’abus et de harcèlement doit dénoncer, a-t-elle déclaré à Radio-Canada. C’est important que toute personne sache qu’il y a un processus judiciaire qui est là, il y a des mesures qui sont là pour appuyer les victimes et je préconise naturellement la voie que nous nous sommes tous donnée. Nous vivons tous dans une société de droit. »