Affaire Bernard Adamus: le patron de Dare To Care quitte son poste

Après avoir été plongé dans l’eau chaude mercredi soir à la suite d’allégations d’inconduite contre son protégé Bernard Adamus, le président de l’étiquette de disque Dare To Care (DTC) Éli Bissonnette a annoncé qu’il se retirait de ses fonctions. La tourmente a poussé certains des artistes dont il était le gérant à rompre ce lien, dont Cœur de pirate et Les Sœurs Boulay, et les employés restant à se dissocier du fondateur de la boîte.

C’est « par respect pour les artistes et employés de DTC, et pour m’assurer que leur travail et leur réputation soient totalement dissociés de mes paroles ou des gestes que j’ai posés qui n’ont pas été à la hauteur de mes responsabilités, que je me retire dès aujourd’hui et pour une durée indéterminée de mes fonctions chez DTC », a déclaré Éli Bissonnette dans un message sur Facebook.

Mercredi soir, DTC avait décidé de rompre ses liens d’affaires avec le chanteur Bernard Adamus, dont des agissements passés ont soulevé l’indignation en ligne, notamment sur Instagram. L’auteur-compositeur-interprète avait présenté ses excuses et annoncé prendre « une pause ».

L’étiquette de disque avait quant à elle publié une courte note où elle précisait que ses valeurs « prônent un environnement sécuritaire et exempt de toute forme de violence ou d’abus. » Le label fondé en 2000 par Éli Bissonnette ajoutait aussi qu’il s’engageait « à être plus vigilants et proactifs pour nous assurer que tous les gens avec qui nous travaillons respectent ces mêmes valeurs. »

Ces affirmations de la maison de disque n’ont toutefois pas éteints toutes les rumeurs, dont une persistante qu’il aurait acheté le silence d’une victime de Bernard Adamus. Jeudi après-midi, le président de DTC — qui n’avait pas retourné l’appel du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites —, s’est dit « indigné » de la nature des dénonciations autour d’Adamus et s’est dit « complice de tout un système qui maintient les victimes dans le silence ».

« Est-ce que j’étais au courant des rumeurs le concernant ? Oui. Est-ce que j’ai déjà essayé de creuser pour comprendre à quoi on faisait face ? Oui, mais pas assez. Est-ce que je savais tout ? Non. Est-ce que j’ai déjà essayé de faire taire qui que ce soit ? Non. Est-ce que j’ai déjà versé une somme d’argent pour faire taire quelqu’un ? Jamais de la vie ; je n’aurais pas pu me regarder dans le miroir. Est-ce que j’ai pris la décision de continuer à travailler avec Bernard Adamus ? Oui. Est-ce que c’était une erreur ? Oui. Je la dénonce et l’assume. »

M. Bissonnette, qui a longtemps été sur le conseil d’administration de l’ADISQ, admet ensuite le fait qu’il s’est servi du privilège de sa notoriété et de son autorité pour tenir des « agissements, remarques, relations [qui] n’étaient pas forcément d’égal à égal ». « Je n’ai jamais volontairement utilisé ce privilège et je n’ai jamais voulu rendre qui que ce soit inconfortable, mais suite à ma réflexion de la dernière année, je ne peux nier que ça s’est produit. »

Des artistes réagissent

Peu après la publication de Bissonnette, Béatrice Martin (Cœur de Pirate) a informé ses abonnés Instagram avoir « pris la décision de rompre [ses] liens en gérance avec Éli Bissonnette. » Dans un second message, elle ajoute : « Je suis directement liée à son succès et au succès de sa boîte, j’ai financé pas mal de projets au final, grâce à mon travail. […] Mais mon travail, mes efforts, ma réussite ne devrait pas servir à nourrir le mal, les secrets, les abus de pouvoir, les artistes qui n’ont franchement pas d’affaire là. J’ai longtemps voulu croire en la personne qui a cru en moi, et je me sens coupable de l’avoir fait. Un moment donné ça suffit. En tant que personne qui a vécu des agressions sexuelles à plusieurs reprises dans ma vie, je peux pas rester là à rien faire, à soutenir un système ancré dans un patriarcat toxique ». Béatrice Martin saluait enfin « les incroyables employés qui ont travaillé pour moi, qui vont reprendre les rênes. »

Toujours via Instagram, Les Sœurs Boulay ont ensuite réagi, disant d’abord prendre « l’entière part de blâme qui nous revient et qu’on ne se cachera pas : on était au courant de certaines allégations inacceptables. […] Avait-on eu accès à toutes l’information ? Non. Mais a-t-on fait l’autruche par peur d’y perdre des plumes ? Oui. On avait décidé de ne pas renouveler notre contrat de disques. Mais on aurait pu faire plus. On ne l’a pas fait. C’était hypocrite et inconséquent. »

« Étant nous-mêmes des survivantes et des proches de victimes d’abus ou d’inconduites, on a pris un engagement il y a un moment déjà : éliminer de nos cercles professionnels et personnels les personnes problématiques et leurs alliées, poursuivent les Boulay. Il nous aura fallu plus de temps pour sortir du noyau qui nous a mises au monde professionnellement, mais on ne peut plus reculer, ni rester dans le statut quo. Nous quittons dès aujourd’hui l’équipe de gérance de Dare to Care Records. »

Les employés se dissocient

Les 25 employés de DTC se sont réunis jeudi et ont à leur tour émis un message en ligne dans lequel ils disent se dissocier des gestes d’Adamus et de Éli Bissonnette. Concrètement, ce dernier « n’est déjà plus présent au sein du comité de direction et ne prend plus part à aucune réunion, décision ou discussion avec les membres de notre équipe. Nous avons bien conscience qu’il est toujours l’unique actionnaire de Dare To Care et que c’est un problème. Nous envisageons donc la voie de la médiation pour modifier notre structure afin d’assurer la continuité de nos opérations. »

L’étiquette s’est aussi engagée « à rompre tout lien avec des artistes, collaborateurs et partenaires visés par des allégations ou agissements qui ne correspondent pas aux valeurs que l’on souhaite véhiculer. »

Rejoint par Le Devoir, Bernard Adamus n’a pas voulu commenter immédiatement la situation.