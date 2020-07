Anthem + 3, Father John Misty

Joshua Michael Tillman, alias Father John Misty, a choisi de faire œuvre utile de sa période de confinement. Trois mois après avoir offert au MusiCares COVID-19 Relief Fund les recettes d’un album live inédit (Off-Key in Hamburg), il récidive avec ces quatre reprises, cette fois au profit de CARE Action Ground Game LA. Deux d’entre elles sont signées Leonard Cohen : Anthem (de l’album The Future), enregistrée tout récemment, est d’une sobriété qui sied autant à la version originale qu’à la voix de Tillman, qui nous avait habitués à des enrobages plus fantasques. Une superbe version à laquelle s’ajoute une relecture de One of Us Cannot Be Wrong, classique du premier album de notre poète, celle-là avec orchestre folk-rock électrique et la rage du désespoir dans la voix. Entre les deux Cohen, deux autres petites perles, la tendre Fallin’ Rain de Link Wray et la ballade Trouble de Cat Stevens / Yusuf, hantée par des orchestrations de Hammond B3. Simple et élégant.

Anthem + 3 ★★★ 1/2 Father John Misty, Sub Pop