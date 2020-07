The Sound of The Chicks, The Chicks

Chic ! Au moment même où l’on s’apprête à clapoter de joie dans la pataugeoire — isolément, autant s’éclabousser avec ses propres gouttelettes —, cette épatante compilation du tandem néo-zélandais The Chicks parvient jusqu’à nos rives avec tout un tas de pétillantes plages pop, surf et rock’n’roll. C’est pour ainsi dire l’intégrale que nous obtenons tout d’une vague, les sœurs Judy et Sue Donaldson ayant eu la saucette brève dans le paradis des kiwis. Du Chubby Checker twist injecté d’endorphines surf (The Hucklebuck), du Beatles avec un plus fort accent (I Don’t Want to Spoil the Party), du Herman’s Hermits pimpant à souhait (Can’t You Hear My Heartbeat), du Motown méconnu (Looking for the Right Guy) et quelques réjouissantes trouvailles (You Don’t Talk About Love, Goodnight Baby), ce n’est jamais que de la série B, pas loin du copier-coller par moments (I Feel Fine avec une tentative de feedback à l’intro !), mais ça rafraîchit l’oreille sans risque d’otite. Vive les Chicks ! Plouf et replouf !

The Sound of The Chicks ★★★ 1/2 The Chicks, Sundazed