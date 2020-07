Bernard Adamus largué par sa maison de disques

Après avoir été largué par sa maison de disques tard en soirée mercredi, l’auteur-compositeur-interprète Bernard Adamus, visé par des allégations d’inconduites sur les réseaux sociaux, a présenté ses excuses et annoncé prendre « une pause ».

« J’ai été vulgaire, grossier, arrogant et très saoul trop souvent. Il est plus que temps d’y mettre un frein, et de donner un grand coup de barre dans mon existence », a écrit Bernard Adamus dans un long message publié sur son compte Instagram. Selon lui, le « sexe et l’alcool se sont trop souvent mélangées » dans sa « très tumultueuse vie » depuis dix ans. « Si je vous ai offensé, blessé, qui que vous soyez, je m’en excuse plus que sincèrement », ajoute-t-il.

Plus tôt en soirée, sa maison de disques Dare to Care Records annonçait qu’elle se dissociait du musicien, mettant fin à leur relation d’affaires. « Aux victimes qui ont parlé : nous vous écoutons, nous vous entendons et nous donnons de la valeur à vos témoignages », a soutenu l’entreprise dans un court message publié sur ses comptes Facebook et Instagram.

Disant prôner « un environnement sécuritaire et exempt de toute forme de violence ou d’abus », la maison de disques a également promis que ses employés seraient désormais « plus vigilants et proactifs » pour s’entourer de personnes respectant « ces mêmes valeurs ». Joint par Le Devoir, Dare to Care Records n’a pas voulu commenter la situation.

« Est-ce que j’ai créé un monstre ? Je dois admettre que oui, a écrit Bernard Adamus dans son message. Il y a au fil des ans trop de détails et d’histoires que je n’ai pas clairement remarqués, mais que les gens autour de moi, oui. »

Selon lui, l’alcool « est devenu avec les années » son « principal démon » envers lui et envers les autres. « J’ai perdu le contrôle souvent, très, très souvent. À bien des égards, j’ai beaucoup de torts, je l’admets », ajoute celui qui dit consulter et avoir tourné le dos à la bouteille.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec Bernard Adamus.