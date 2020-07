Women in Music Pt. III, Haim

Il suffit d’une écoute de Women in Music Pt. III pour comprendre que les sœurs Haim — Este, Alana et Danielle, toutes multi-instrumentistes — traînaient plusieurs démons sur leurs épaules. Même lorsqu’elles donnent envie de danser ou d’écouter leurs chansons à plein volume sur l’autoroute, les fenêtres ouvertes, on les sent à fleur de peau, expulsant leurs peines, leurs angoisses, leurs frustrations, leurs moments de déprime. Sur le plan de la composition, elles n’ont absolument rien perdu de leur fantastique légèreté : pas une de ces nouvelles mélodies n’est à jeter. De superbes ritournelles pop-rock classiques encore fortement marquées par le son Laurel Canyon et le rock des années 1980 (Don’t Wanna, Up From a Dream), qui passent avec naturel du folk (Man From the Magazine) à des bijoux new wave (All That Ever Mattered, la touche reggae d’Another Try). Le plaisir est décuplé par le travail de réalisation de Danielle et de ses complices Ariel Rechtshaid et Rostam Batmanglij : sur le plan du son, ce disque, référentiel, mais moderne dans son approche, est de toute beauté.



Écoutez The Steps

Women In Music Pt. III ★★★★ Pop

Haim, Columbia