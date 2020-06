APKÁ !, Céu

L’autrice, compositrice et interprète brésilienne Céu a eu le juste réflexe de garder près d’elle l’équipe qui l’a aidée à enregistrer l’excellent Tropix paru il y a quatre ans pour ce nouvel album. Le même clan, mais avec le souci de faire un disque différent — ce qu’il est, quitte à souffrir des comparaisons. Le minimalisme, la minutie des orchestrations électroniques de Tropix laissent plutôt sa place à une pop langoureuse, plus charnelle, mais moins novatrice, et moins homogène, Céu profitant de ce cinquième album pour faire la somme des musiques qui peuplent son univers sonore : reggae, samba, pop-dance, rock et tutti quanti. Les compositions ont aussi moins d’impact que sur l’avant-dernier disque, mais on y trouve quelques perles, l’estivale Pardo, taillée sur mesure pour la voix détendue de Céu par la légende Caetano Veloso, ou encore la ballade psychédélique Make Sure Your Head Is Above, clin d’œil à l’ère glorieuse du tropicalia des années 1960 et 1970 sur laquelle Marc Ribot passe avec sa guitare électrique.



Écoutez Corpocontinente

APKÁ ! ★★★ Pop Céu, Six Degrees Records