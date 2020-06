Aux enfants de demain, Claude Gauthier

Plus de six décennies après la victoire de la chanson Le soleil brillera demain au radio-crochet Les étoiles de demain (à CKVL), l’existence même de ce 19e album du chansonnier (en magasin depuis le 26 juin — oui, l’objet, le disque !) est digne de célébration. La santé déclinante du grand chansonnier aurait pu nous priver de ce tendre et fier point d’orgue, où le mot demain n’est pas vainement repris, mot-flambeau qui demandait à être transmis. Le plus beau voyage, parti de Lac-Saguay pour faire tant de fois le tour du Québec, ne s’achève pas : les enfants des prochaines générations sont investis de mission, « beaux et forts pour garder le fort ». Chanson pour les parents (Maman papa), chanson pour évoquer la fin autant que se déclarer vivant (Cœur fragile), chansons de tendresse et de proximité, ce n’est pas tant le résultat — bien maladroit pas moments, on l’avouera gentiment — que le geste qui émeut, la belle voix qui résonne, l’amour indéfectible d’un homme pour son pays.



Aux enfants de demain ★★★ ​Chanson Claude Gauthier, Musicor disques