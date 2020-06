How Can I, Park Hye Jin

La carrière de la polyvalente Park Hye Jin, compositrice, chanteuse, rappeuse, DJ, remixeuse, a connu une ascension fulgurante depuis la parution de son premier EP, If U Want It, il y a deux ans. On célèbre d’abord ses performances derrière les platines, puis l’intelligence de ses compositions, alors que la Coréenne (basée à Los Angeles) se promène avec un naturel désarmant entre le deep house, le hip-hop de club et l’électro abrasive. How Can I témoigne à nouveau du puits sans fond d’idées qui anime la musicienne : l’harmonieuse house Like This possède le charme et le tonus des vieux tubes de 808 State, le tempo prend du muscle sur l’entêtante Can You, puis la musicienne nous ramène sur une rythmique rap-R&B avec la chanson titre. L’audace et l’ingéniosité de la compositrice sont particulièrement apparentes sur les trois dernières, le techno hypnotique de No, la frénésie quasi footwork de How Come et ce brillant et fascinant exercice de house tribal traversé par un motif d’orgue céleste intitulé Beautiful.

How Can I ★★★ 1/2 Électronique Park Hye Jin, Ninja Tune