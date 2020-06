Une fête nationale sans public

Yannick Nézet-Séguin a donné le coup d’envoi mardi soir du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec avec un extrait de l’Ouverture Maslenitsa opus 36 du compositeur Airat Ichmouratov.

Sans public, le chef d’orchestre dirigeait des musiciens qui respectaient la distanciation physique pour lancer ce spectacle diffusé sur les ondes de Télé-Québec, Radio-Canada, TVA et V.

Le rendez-vous festif annuel est animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, qui ont préenregistré leur performance à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, lundi.

Une kyrielle d’artistes se sont succédé sur la scène de l’amphithéâtre pour interpréter de grands classiques québécois.

Roch Voisine, Gregory Charles, Luce Duffault ont interprété Bobépine, de Plume Latraverse, accompagnés par des dizaines de choristes qui chantaient directement de chez eux.

Marie-Mai a repris Je danse dans ma tête, popularisée par Céline Dion, lors d’un pot-pourri dans lequel Arianne Moffat et Pierre Lapointe interprétaient Larmes de métal du groupe Soupir.

Une déclaration du premier ministre François Legault a été présentée dans la première moitié du spectacle.

M. Legault a souligné que le Québec avait été bâti avec l’aide des Autochtones en prenant le soin également de souligner que des peuples du monde entier « étaient venus nous rejoindre ».

« En 2020, la nation québécoise va se relever, plus unie, plus forte, plus fière », a déclaré le premier ministre en faisant référence à la crise sanitaire et ses conséquences.

Michel Rivard et Marie-Michèle Desrosiers ont offert quelques chansons du répertoire de Beau Dommage. Ils ont notamment chanté le succès Amène pas ta gang, dont les paroles semblaient être un clin d’œil aux règles de distanciation physique.