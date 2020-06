L’Opéra de Montréal jette l’éponge pour l’automne

La direction de l’Opéra de Montréal annonce le report à la saison prochaine de ses spectacles La Traviata, de Verdi, et Jenůfa, de Janacek, prévus en septembre et novembre prochains. Le directeur de l’institution, Patrick Corrigan en a fait l’annonce lundi à midi.

L’étau se resserrait autour des programmations automnales de l’Opéra de Montréal. L’institution a dû se résoudre à reporter d’un an La Traviata avec Marie-Josée Lord et Jenůfa avec Marianne Fiset.

« À la suite de la sortie du guide des normes sanitaires de la CNESST pour les arts de la scène, nous constatons que la production d’œuvres de grande envergure telles La Traviata et Jenůfa, qui impliquent chacune plus de 200 artistes et artisans, comporte actuellement des risques inéluctables pour la santé des artistes, des techniciens et de l’équipe. Étant donné l’ampleur de ces productions, il nous serait impossible de respecter les consignes sanitaires en vigueur autant sur scène, dans la fosse d’orchestre, qu’en arrière-scène » souligne Patrick Corrigan dans le communiqué diffusé par l’Opéra.

La préparation à long terme de tels spectacles nécessitait cette prise de décision en juin. Par ailleurs, les perspectives de devoir jouer dans une salle Wilfrid-Pelletier clairsemée en raison d’un maintien des mesures de distanciation physique faisaient courir un risque financier important à la compagnie.

La saison 2020-2021 débutera désormais en 2021 et comportera quatre productions. Deux de l’Opéra de Montréal — la première mondiale de l’opéra québécois La beauté du monde, de Julien Bilodeau et Michel Marc Bouchard, en mars au théâtre Maisonneuve, et Les noces de Figaro à la salle Wilfrid-Pelletier en mai — et deux de l’Atelier d’opéra : La voix humaine et L’hiver attend beaucoup de moi, spectacle annulé ce printemps, ainsi que Riders to the sea couplé à une création québécoise de Hubert Tanguay-Labrosse et Olivier Kemeid, en collaboration avec Ballet Opéra Pantomime (BOP) et I Musici, au Monument-National en mai.