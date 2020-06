The Beethoven Connection, Jean-Efflam Bavouzet (piano)

Tout ceci est très intelligent pour de nombreuses raisons. Chandos, qui avait conçu une éclairante série symphonique « Les contemporains de Mozart », récidive ici avec le répertoire pour piano autour de Beethoven. Jean-Efflam Bavouzet est parfait pour cela. Lui qui a gravé les intégrales des sonates de Beethoven et de Haydn est à même de juger des œuvres les plus pertinentes qui font le pont entre les deux. Les quatre compositeurs réunis ici le sont fort logiquement et leurs sonates sont très bien choisies. Ne croyez aucunement avoir affaire à des partitions académiques, portraiturant par défaut un Beethoven venant, tel un météorite, secouer le monde musical de la léthargie ! À travers des sonates composées entre 1804 et 1807, le programme montre que le passage entre le classicisme le plus pur et des accents de « violence » envers le clavier est finalement dans l’air du temps à Vienne. Le 1er mouvement de Clementi et le 3e de Hummel étonnent, et Bavouzet opère dans une ultime plage des passerelles très éclairantes entre Beethoven et ces univers.



Écoutez The Beethoven Connection

The Beethoven Connection ★★★★ 1/2 ​Classique Jean-Efflam Bavouzet (piano), Chandos CHAN