Attention à nos enfants c’est peut-être le vôtre EP, Guillaume Mansour

Guillaume Mansour (Perdrix) est un personnage exalté et un touche-à-tout qui a manifestement des idées à exprimer. Chroniqueur occasionnel, accompagnateur de toute une poignée de projets, le pilote de feu Guillaumansour Expérience (nom délaissé pour un patronyme plus sérieux) signe un mini-album sentimental et vulnérable. Celui que l’on connaissait pour une certaine exubérance sarcastique se livre ici dépouillé (ou « dissocié » ?) de ces attributs, de ceux qui servent parfois de pare-chocs. Ce qui reste est un chant clair, en constante ascension, narrateur poétique des petits riens et des déceptions — rappel de Navet Confit au détour (Acouphènes) —, une trame romanesque folk-prog aux relents de brit-pop où la guitare intime devient une interlocutrice indulgente. Lui qui est habitué au drame, sa dernière pièce, ballade folk en picking, montre l’envie de Mansour d’incarner le troubadour moderne. Moments douillets. Les profits de la vente sur Bandcamp seront versés à des organismes appuyant le mouvement Black Lives Matter.

Attention à nos enfants c’est peut-être le vôtre EP ★★★ ​Folk rock Guillaume Mansour, Indépendant