Quarantine Casanova, Chromeo

Le duo québécois a toujours su injecter une bonne dose d’humour à son électro-funk faisant de gros clins d’œil aux années post-disco, mais cette fois, il y est allé à fond la caisse sur le mini-album Quanrantine Casanova. Cinq nouvelles chansons (et leurs versions instrumentales) composées et enregistrées pendant le confinement, qui traitent à la rigolade des éprouvants derniers mois. Prenez le premier couplet du disco-funk Roni Got Me Stressed Out : « I just looked inside the closet / Paper towels running scarce / Don’t know what to do about it / Grocery stores they got me scared. » Ce ton-là, pissant, les images d’une crise sanitaire transformées en chansons d’amour (Clorox Wipe, 6 Feet Away), le confinement confit dans l’apathie assumée sur l’excellente Stay in Bed (And Do Nothing) et l’appel de la nature ressenti au bout d’une saison d’isolement (Cabin Fever), le tout servi sur ces grooves millésimés dont Chromeo a le secret. C’est nono, c’est tout bon, et pour la bonne cause : les recettes seront versées au fonds COVID-19 de l’organisme Know Your Rights.



Écoutez Stay In Bed (And Do Nothing)

Quarantine Casanova ★★★ 1/2 ​Funk Chromeo, Indépendant