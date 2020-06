Pas de festival Osheaga et ÎLESONIQ cette année

La pandémie de coronavirus aura finalement eu raison des festivals de musique Osheaga et îLESONIQ qui se déroulent chaque été au parc Jean-Drapeau à Montréal. Ils seront de retour seulement l’an prochain.

Evenko, le promoteur de ces deux événements musicaux prisés par les Québécois — et de nombreux touristes — en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux et par voie de communiqué mardi après-midi, soulevant une vague de déception auprès des détenteurs de billets qui espéraient encore voir leurs artistes préférés en concert cet été.

« Il est primordial pour l’équipe d’Osheaga d’offrir un festival de niveau mondial, et dans les circonstances actuelles, il ne serait pas responsable de tenir le festival cette année pour les artistes, les fans, les partenaires et les employés », a précisé Evenko.

Le prochain festival Osheaga — qui devait souligner sa 15e édition cette année — sera donc reporté aux 30 et 31 juillet ainsi qu’au 1er août 2021, au parc Jean-Drapeau. Le volet Osheaga en Ville aura lieu le 29 juillet 2021.

Evenko indique déjà travailler sur la programmation 2021 pour notamment ramener certains artistes prévus au programme de 2020. On comptait parmi les têtes d’affiche le groupe Foo Fighters, la chanteuse Lizzo et le rappeur Kendrick Lamar.

Quant au festival de musique électronique îLESONIQ, il se déroulera plutôt le 6 et 7 août 2021, également au parc Jean-Drapeau. Le volet îLESONIQ en ville, aura lieu le 5 août. La programmation de cette 7e édition n’était pas encore arrêtée et sera donc « réévaluée et « annoncée une fois que la situation sera revenue à la normale ».

« Nous avions encore des surprises pour la phase 2 de nos annonces, alors soyez assurés qu’on va monter une programmation de feu pour 2021 ! D’ailleurs, les artistes de la phase 1 actuelle ont tous exprimé leur désir de jouer », a annoncé par communiqué Evelyne Côté, directrice de la programmation d’îLESONIQ.

Les détenteurs de billets pour l’édition 2020 de ces deux festivals sont invités à les conserver pour l’année prochaine ou peuvent réclamer un remboursement d’ici le 23 juin. Le promoteur propose également des dédommagements sous forme de carte-cadeau et d’accès privilégiés à la prochaine édition.