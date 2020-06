Chromatica, Lady Gaga

Ainsi, au lieu de paraître durant la pandémie comme prévu initialement, Chromatica, sixième album de Lady Gaga, paraît durant la pandémie et une crise sociale. Pire timing pour la musicienne, qui signale ici son retour à la dance pop de ses premiers succès. Risquons la question : qui a envie de danser ces jours-ci, sur un album présenté comme une lettre d’amour à la musique électronique mais qui passe plutôt pour une redite de la house qu’on entendait lorsque Poker Face et Just Dance occupaient les palmarès (Swedish House Mafia, Max Martin, Skrillex et, heureusement, Burns, collaborent). Rabattons-nous plutôt sur les textes et les mélodies : il y a plusieurs très bonnes chansons, Enigma (qu’aurait chanté Madonna à l’époque de Vogue), Sour Candy (avec le girl band K-Pop Blackpink) et surtout Replay qui, propulsé par un élan UK garage, aborde la question de la violence conjugale avec les mots justes. La musicienne explore des thèmes sérieux avec cette pertinence qui fait tant défaut aux grooves dance génériques de l’album.



Chromatica ★★ 1/2 ​Pop Lady Gaga, Interscope