Airat Ichmouratov, Orchestre de la Francophonie

« Cette symphonie […] a ouvert une 2e partie de ma carrière de compositeur », disait Airat Ichmouratov au Devoir en mars*. Né en 1973 au Tatarstan et établi à Montréal depuis 1998, le compositeur ne cache pas qu’il s’inscrit dans une veine musicale néoromantique, jaugée avec condescendance par les adeptes du « progrès » en musique. Tout repose ici sur la mélodie et Ichmouratov possède une vraie verve mélodique. La manière tend de plus en plus vers Prokofiev (allegro scherzando de la symphonie), mais ce qu’enseignent ces compositions orchestrales échelonnées entre 2012 et 2017, c’est l’apport à l’univers russe, qui imprègne l’héritage musical d’Ichmouratov d’une grandeur épique très nord-américaine. En schématisant on assiste à la rencontre de Prokofiev et Korngold. C’est évidemment plus subtil, riche en influences (Copland dans le largo !) et personnel que cela, car le compositeur vise à « créer quelque chose où les gens peuvent se dire : “Ah, c’est Ichmouratov !” ». Il est en passe de réussir : ce très attachant CD le prouve.

Airat Ichmouratov ★★★★ 1/2 ​Classique Orchestre de la Francophonie, Jean-Philippe Tremblay, Chan-dos CHAN 20172