25 chansons d’albums (1963-1964), The Beatles

Comment souligner dignement les 25 ans du chouette fan-club Beatles Québec ? Un disque, pardi ! Mais encore ? Un album indispensable, rien de moins. Pas de l’inédit, mais du jamais entendu. L’idée a surgi : puisque les chansons des Beatles parues avant le 31 décembre 1964, par droit acquis, peuvent être compilées à volonté, pourquoi ne pas les compiler… autrement ? Ainsi a-t-on choisi les « chansons d’albums », les Misery, All I’ve Got to Do, What You’re Doing et autres merveilles absentes d’office des florilèges officiels. Et puis on a tout rematricé à la manière de Giles Martin, donnant la part belle à la basse et à la batterie, offrant un positionnement stéréo plein d’espace et de rondeur. Tout a été fait avec minutie, playlist soigneusement établie, liens idéalement justifiés (This Boy après Do You Want to Know a Secret, c’est parfait) : du fichu beau travail. Un fan fini vous le dit : elles resplendissent comme jamais, ces chansons. Mission accomplie : célébrons !





The Beatles ― What You’re Doing