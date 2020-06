Run the Jewels 4, Run the Jewels

« Le monde est infesté de bullshit, alors voici quelque chose de brut à écouter pendant que vous devez dealer avec tout ça », écrit le duo Run the Jewels sur son site Web pour justifier la sortie hâtive du meilleur des quatre albums de sa discographie. Un disque qu’on écoute à plein volume alors qu’une guerre civile fait rage à côté de chez nous : cette fois, les MC et compositeurs Killer Mike et El-P dissolvent leur humour avec des propos engagés — et enragés —, comme sur Goonies vs. E.T. qui rappelle l’énergie du Public Enemy de It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988). Sur la puissante Walking in the Snow, un rap lugubre aux guitares musclées dénonçant la brutalité policière, Killer Mike mord : « And everyday on evening news they feed you fear for free / And you so numb you watch the cops choke out a man like me / And ’til my voice goes from a shriek to whisper, “I can’t breathe” ». Les mots sont aussi urgents que la production, alors que le duo récupère des grooves d’antan pour envisager le futur du rap engagé. Mavis Staples, Zach de la Rocha et 2 Chainz, entre autres, collaborent à ce brûlot.



Run the Jewels 4 ★★★★ Hip-hop Run the Jewels, Run the Jewels / BMG