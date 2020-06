Le Tournesol géant, Babylones

Le duo rock montréalais Babylones salue le retour du printemps avec Le tournesol géant, collection de quatre nouvelles compositions nettement plus légères que les grooves shoegaze trempés dans des guitares fuzz de l’album Le désordre pour le style, paru il y a presque deux ans. C’est le réveil de la nature pop du multi-instrumentiste Charles Blondeau et du guitariste Benoît Philie à travers des refrains doucereux et des orchestrations prenant parfois les couleurs d’un certain rock classique des années 1970, nouveau registre chez Babylones. C’est chaleureux, chatoyant, nourri de beaux synthés occupant une judicieuse place sur ces chansons réalisées par François Lafontaine (Karkwa, Galaxie), et en parfaite adéquation avec l’esprit candide, parfois même naïf, des textes, pensons à Je regarde briller la lumière et Oiseau de paradis. Moins un renouvellement qu’une progression, le duo offrant à nouveau des tonalités et motifs de guitares surprenants et inspirés qui font pétiller leurs mélodies.



Le tournesol géant ★★★ 1/2 ​Rock Babylones, L-A be