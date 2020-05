Telemann, Vincent Lauzer, Arion, Mathieu Lussier et Alexander Weimann

Ce disque est composé de deux entités. D’une part, un Concerto pour flûte à bec (TWV 51 : C1) et un Concerto pour flûte à bec et basson (TWV 52 : F1) tirés du programme « Telemann à Paris » présenté par Arion en octobre 2019 sous la direction de Mathieu Lussier. D’autre part, l’Ouverture en sol majeur (TWV 55 : G5) gravée en décembre 2015 sous la direction d’Alexander Weimann. Cette parution est donc à la fois le premier CD de Lussier en tant que nouveau directeur musical d’Arion et un prolongement de « Rebelles baroques » (early-music.com), enregistré en 2014 par Arion et Weimann et comportant deux œuvres de Telemann. La rare Ouverture TWV55 : G5 ajoute une œuvre au CD de référence de Paul Dombrecht et Il Fondamento regroupant trois suites pour 2 hautbois et basson chez Passacaille (2012). Mais la vedette de cette nouveauté est le flûtiste Vincent Lauzer et le clou du spectacle son Concerto en do majeur. L’originalité de l’inattendu et anecdotique Concerto pour flûte à bec et basson captivera ceux qui apprécient l’instrument favori de Mathieu Lussier.



Écoutez un extrait

Telemann ★★★★ Classique êêêê Vincent Lauzer, Arion, Mathieu Lussier et Alexander Weimann. Arion ACD22789