Don’t Blow Your Cool!, More 60s Girls From UK, Decca, artistes divers

De la profondeur sur le banc, comme on disait au hockey, sport de contact d’avant la pandémie. On peut le dire aussi pour les chanteuses anglaises des années 1960 : des ligues juniors au sommet, elles se bousculaient au portillon. Depuis 1986, Ace Records n’en finit plus de révéler titres rares de chanteuses connues et titres oubliés d’interprètes passées sous le radar du succès. Elles sont si nombreuses qu’on les répertorie par compagnie de disques. Le catalogue Decca, en l’occurrence. Ici une Marianne Faithful en français dans le texte (charmante Nuit d’été, très Marie Laforêt), là une Kathe Green — Américaine d’origine — qui offre du folk-pop baroque fort agréable en 1969 (Primrose Hill), ou encore une Beverley chantant du Donovan sur mesure, jusqu’à une Kathy Kirby qui se la joue Shirley Bassey dans la jamesbondienne The Adam Adamant Theme, les chanteuses rivalisent ainsi de fraîcheur, toutes détentrices du secret de l’éternelle jeunesse. Épatant.



Écoutez Primrose Hill, par Kathe Greene

Don’t Blow Your Cool! More 60s Girls From UK, Decca ★★★ 1/2 ​Archives Artistes divers, Ace Records