grae, Moses Sumney

Chose promise le 13 mars dernier, chose due : l’auteur-compositeur-interprète américain Moses Sumney a dévoilé les huit chansons manquantes à grae, son second disque en carrière. Le portrait complet de l’imaginaire du musicien révèle un véritable chef-d’œuvre où la sophistication des orchestrations classiques et électroniques mises au service de chansons folk, soul et R&B ne nous distrait pas du propos, éloquemment exprimé par la voix fine et agile du musicien. Sumney a gardé ses plus belles compositions pour cette suite de grae, dans laquelle il approfondit ses thèmes de l’identité et de l’isolation et présente des chroniques de la vie quotidienne : Two Dogs est absolument enlevante, suivie par la mélodieuse et planante Bystanders, la ballade aux pétillantes orchestrations électroniques (cosignés Daniel Lopatin) Me in 20 Years, la collaboration avec James Blake nommée Lucky Me et Bless Me, majestueuse finale, coulante, pop et acoustique. Assurément un des sommets de l’année en musique populaire.

