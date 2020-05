An Offering, Jai Nitai Lotus

Six mois seulement après avoir offert le rigoureux album PPL, le vétéran de la scène rap anglo-montréalaise Jai Nitai Lotus présente un rayon de soleil en temps de pandémie nommé An Offering, mini-album de huit nouvelles compositions auxquelles collaborent les amis MC Sam I Am, Karma et Shafiq Husayn ainsi que les beatmakers Dr. Mad et Shash’U. Un geste d’isolement, l’urgence de partager les réflexions provoquées par les circonstances que nous vivons tous, étalées sur des rythmiques soul / boom-bap, assorties d’une pointe de psychédélisme, qui semblent couler de source, à l’image de la prosodie classique du rappeur. Fidèle à lui-même, Jai Nitai Lotus cherche à créer du sens avec ses rimes ; c’est l’expérience qui parle, brillamment sur l’excellente Lifted, repentant sur la puissante chanson-titre, où il offre ses excuses à tous ceux qu’il aurait intimidés au secondaire. Qualifiez-le de old school si vous voulez, reste qu’en cette époque où le son trap domine outrageusement le discours, ces grooves-là sonnent rafraîchissants.

Écoutez An Offering