Pescador de sueños, Ramon Chicharron

Le jeune auteur-compositeur-interprète montréalais d’origine colombienne Ramon Chicharron force l’arrivée de l’été avec son troisième album, Pescador de sueños (Pêcheur de rêves), réalisé et en partie orchestré par l’ami Daniel Russo Garrido (Boogát, en duo sur Apretao en ouverture), insufflant quelques touches de modernisme aux chaleureuses compositions. Du bonbon pour les oreilles que ce disque de grooves parfaitement montréalais, amalgame de cumbia, de champeta, de salsaton et de rap latino (deux chansons ont été écrites et interprétées avec le solide collectif local Zalama Crew), auquel ont aussi été conviés Vox Sambou (Soy de aquí, lancinante et pesante cumbia-rap « boostée » aux percussions africaines) et la griotte Djely Tapa sur l’épatante Recuerdos, un des bijoux de l’album, une chanson planante aux motifs rythmiques synthétiques novateurs. Cinq ans après ses débuts sur disque, Chicharron ne cesse de progresser dans ses explorations des musiques populaires d’Amérique latine, témoignage de la vitalité de cette scène musicale à Montréal.

Pescador de sueños ★★★★ Latin Ramon Chicharron, Ray-On