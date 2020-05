Trois ans après la parution de son excellent mixtapeOn my Way, la multi-instrumentiste et membre du Nomadic Massive Meryem Saci revient à la scène en solo avec All In, un EP de six nouvelles compositions sur lesquelles le soul, le R&B et le rap se...

La couverture de la COVID-19 et les 7 premiers articles sont gratuits. Vous devez avoir un compte pour en profiter. Créer un compte ? Déjà abonné? .