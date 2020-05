Isolation, Jeff Beck et Johnny Depp

Entendons-nous : j’en ai méga marre de la « chanson du confiné », pour reprendre la juste expression-indigestion de l’ami chansonnier suisse Sarclo Ret. Mais bon, exception. Jeff Beck et Johnny Depp refont Isolation : oui, la chanson de John Lennon avec le Plastic Ono Band, parue il y a 50 ans tout juste. Ils l’avaient jouée déjà, fin septembre 2019, dans le cadre du festival Crossroads fomenté par Eric Clapton. En 1970, tout le monde se collait à l’île de Wight et autres Woodstock-après-Woodstock, mais l’isolement était déjà un drame sociétal, surtout subi dans les grandes villes (ce qu’illustrait crûment le film Macadam Cowboy). « We’re afraid of everyone / Afraid of the sun », écrivait Lennon. Pertinence décuplée aujourd’hui. Comment vivre avec la peur ? Comment vivre avec les autres ? Et avec soi-même ? La guitare fabuleusement fluide de Jeff Beck et la voix franchement belle de Johnny Depp lient solennité et beauté pour conjurer la peur. Ensemble. À deux, la vie, c’est mieux.



Écoutez Isolation

Isolation ★★★★ ​Reprise Jeff Beck et Johnny Depp, Rhino / Warner