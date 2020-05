Set My Heart on Fire Immediately, Perfume Genius

On imagine David Lynch se délecter autant que nous de ce cinquième et viscéral album du musicien américain Michael Alden Hadreas, alias Perfume Genius. Quelque chose dans sa manière d’évoquer les fantômes d’un passé musical — de plusieurs passés musicaux, même: doo-wop, vieux rock, pop sixties californienne, post-punk, une touche de grunge dans certaines guitares — par les structures, ces mélodies classiques qui semblent faire mouche à tout coup, les orchestrations réfléchies et la direction artistique générale de ce quasi-double album influencé par la rencontre du musicien avec la chorégraphe Kate Wallich. Il y est beaucoup question de son rapport au corps, à la chair et au temps qui l’abîme, et de nostalgie, forcément, thèmes abordés entre ces limpides chroniques des temps modernes qui rappellent combien Hadreas est un auteur sensible à la plume ingénieuse. Un disque qui prend aux tripes, mais auquel on ressent le besoin de revenir, signe qu’il nous chante là des choses touchant peut-être à l’essentiel.



Écoutez Describe

Set my Heart on Fire Immediately ★★★★ Pop Perfume Genius, Matador