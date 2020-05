Légendes d’un peuple Tome VI, Alexandre Belliard

C’est la suite, tout simplement. Le sixième livre-disque de la série lancée en 2012. Tout simplement ? Miracle et merveille que cette continuation : ce n’est pas rien qu’Alexandre Belliard parvienne toujours aussi habilement à transformer en chansons ses portraits de celles et ceux qui ont fait et font l’histoire du Québec. Bien sûr qu’il a de l’aide, le socio-financement est chose admirable, tout autant que la quantité de musiciens et chanteurs rencontrés en chemin (de Daran à Jorane, au chœur Les étoiles de la Louisiane), mais ce sont les chansons qui font l’affaire, les mots jamais lourds qui rendent à ce point naturel de rencontrer à la même table les « légendaires » Marie Laveau et Pauline Julien, Charles Le Moyne et Paul Piché, Serge Bouchard et Leonard Cohen. S’ajoutent des textes de Monique Giroux et Catherine Pogonat, pas indispensables mais bienvenus, pour mieux éclairer Pauline et Leonard. Combien de tomes encore ?

