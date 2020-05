Trois rendez-vous musicaux à l’agenda

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture dans votre salon

Dès les premiers jours de confinement, des artistes d’ici n’ont pas hésité à se donner en spectacle — en direct de leur balcon ou de leur salon — afin d’adoucir quelque peu notre pause forcée. Et ça continue ! Voici donc un échantillon de ces concerts sans prétention à mettre à notre agenda.​

L’auteure-compositrice-interprète aému la province en allant chanter pour sa grand-mère confinée dans sa résidence pour personnes âgées. Florence K ne s’est toutefois pas arrêtée là : en plus d’offrir une « chanson-café » chaque matin au public qui la suit sur Facebook, elle donne des concerts-bénéfice hebdomadaires en soutien au service de psychiatrie de l’Hôpital général juif par l’entremise de la fondation de l’établissement.L’événement se déroule tous les samedis à 18 h en direct de son balcon. En échange d’un don, on peut même lui faire une demande spéciale. Après avoir chanté des chansons de party (samedi 16 mai) et des pièces destinées aux aînés (le 23 mai), l’artiste jouera l’intégrale de son nouvel album,Florence, le 30 mai.

Pour faire un don : bit.ly/Florence_K_MINDSTRONG

Pour la suivre sur Facebook : @florencekmusic

Photo: Marc Montplaisir

Le Centre national des arts (CNA) n’a pas perdu de temps avant de lancer une série de spectacles gratuits imaginés « pour contrer les blues de la distanciation sociale et du confinement ». Et la liste des artistes de tous horizons qui ont pris part à cette initiative ne cesse de s’allonger : en musique, il y a eu Lisa LeBlanc, bien sûr, la première artiste invitée sur la plateforme, mais aussi Tomàs Jensen, Alfa Rococo ou Aliocha, pour ne citer que quelques noms. Plusieurs prestations sont présentées quotidiennement sur la page Facebook du CNA. Au cours des prochains jours, on y entendra ainsi l’auteur-compositeur Guillaume Arsenault (16 mai, 19 h 30), le groupe hip-hop City Natives (16 mai, 21 h) et les duos folk Coco Méliès (22 mai, 20 h) et Prairie Comeau (31 mai, 21 h). Présenté comme un fonds d’aide à court terme pour les artistes et les auteurs professionnels, #CanadaEnPrestation offre un cachet de 1000 $ aux candidats sélectionnés.

nac-cna.ca

Devenu père récemment, Jonas Tomalty a lancé sur sa page Facebook les Tomalty Fam Jam, où il se produit en compagnie de son amoureuse, Carmen D’Astous. Leur nouveau-né, Lennon Alexander, né à la mi-février n’est jamais bien loin non plus. Dans l’Épisode 5 — The Bed In, le nourrisson affamé oblige même sa maman à l’allaiter en direct de leur chambre à coucher. Pas de doute, ces concerts intimistes nous font vraiment entrer dans le quotidien de la petite famille ! Certes, Jonas diffuse sa musique gratuitement, mais il propose néanmoins à son public de faire un don pour soutenir les artistes d’ici. Depuis le début de la crise, le chanteur partage ainsi les sommes recueillies sur sa page GoFundMe avec la Fondation des artistes du Québec, un organisme fondé il y a 25 ans dans le but d’offrir une aide financière ponctuelle aux artistes qui traversent une période difficile. Le prochain événement aura lieu le samedi 16 mai.

Pour faire un don : gofundme.com (Jonas Tomalty & Fellow Artists)

Pour le suivre sur Facebook : @iamjonastomalty