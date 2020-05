Le chanteur Jean Nichol meurt à 75 ans

Le chanteur québécois Jean Nichol est mort lundi à son domicile, à l’âge de 75 ans ; il a été emporté par un cancer.

Jean Nichol, dont le vrai nom était Louis Simoneau, avait vu le jour à Windsor, en Estrie.

Il laisse notamment dans le deuil son épouse, Nancy Goulet, de même que quatre enfants, deux petits-enfants et huit frères et sœurs.

La carrière musicale de Jean Nichol s’est étendue sur plus de 50 ans. Il a enregistré une dizaine de disques comprenant des chansons à succès telles Oh ! Lady Mary, Angélique et Sans toi.

Il y a quelques années, Jean Nichol avait participé à la Tournée des idoles, en compagnie de plusieurs autres artistes de sa génération. Le 4 avril dernier, on l’a vu à l’émission Tout simplement country, animée par Guylaine Tremblay.

Compte tenu de l’actuelle pandémie de COVID-19, une cérémonie en hommage à Jean Nichol aura lieu en toute intimité en la chapelle du Complexe funéraire LeSieur et frère, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dimanche prochain, une cérémonie sera diffusée sur le Web à 14 h, en simultané ou en rediffusion, qui sera disponible à l’adresse www.funeraweb.tv en inscrivant le nom de Jean Nichol.