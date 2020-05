«On tape du pied, on bouge les mains!»

« Comment, ça va ? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. » La voix d’Yves Gagnon résonne sur les murs de brique du Gîte du Bel âge à Sherbrooke. C’est samedi, un de ces beaux samedis de mai où le soleil tape sur la pelouse jaunie en train de revenir à la vie. Sur le grand balcon de la résidence pour aînés, les plus curieux sont sortis et frappent doucement des mains. Près de la balançoire qui semble battre la cadence, une préposée tend la main à un vieillard pour l’inviter à danser.

« Chanter, c’est une activité essentielle pour les gens qui sont isolés. C’est naturel pour moi de leur donner un petit peu de bonheur », explique Yves Gagnon, qui joue bénévolement les gentils troubadours presque toutes les fins de semaine depuis deux mois. L’idée lui est venue au début du confinement quand il a entendu parler de musiciens dans Lanaudière qui jouaient devant les résidences pour personnes âgées. « Je me suis dit que ce serait le fun si tous ceux qui savaient jouer de la musique allaient faire ça dans les maisons de personnes âgées de leur région. » Il s’est décidé à appeler l’une des résidences les plus touchées par la COVID-19 à Sherbrooke. « Ils m’ont dit : “Oui, viens”. » Et voilà comment ses ballades résonnent maintenant chaque fin de semaine, jusque dans le cœur de bien des aînés en proie à l’angoisse et à la solitude.

Yves ne pensait pas avoir un tel succès. On se l’arrache même. « Il y a beaucoup de résidences qui m’appellent. Il y en a où je suis déjà allé chanter à Noël, et c’est très bien payé. Mais là, je le fais bénévolement. C’est important. Je sais qu’il y a d’autres chanteurs qui commencent aussi à faire ça », dit-il. « Câline, j’aimerais pas ça, qu’ils le fassent pour de l’argent. »

Un don de soi

« Je l’ai connu ya-ya en dansant le ya-ya… » Le synthétiseur joue dans le tapis et les haut-parleurs continuent de cracher la voix d’Yves Gagnon qui pousse la note dans son micro. Il y a mieux comme acoustique, mais la chose est loin de préoccuper le chanteur, ni son public ravi. « J’ai mon ordi, mes colonnes de son et ma petite console,c’est quand même vraiment puissant. Je ne mets pas ça pour leur péter les oreilles ni leurs prothèses auditives, mais assez fort quand même. Et certains me disent de monter le son ! »

Si je peux faire un peu de bien, moi, c’est ça qui me fait plaisir

Chantal Filion, sa complice dans la vie comme dans ces petites prestations en plein air, esquisse quelques pas de côté en tapant des mains. Derrière eux, dans les fenêtres où sont collés des arcs-en-ciel en papier, quelques paires d’yeux fixent la cour intérieure. « Allez, là-bas, on tape du pied si on peut ! On bouge les mains ! » Yves est intarissable d’enthousiasme et de bonté. Il faut dire que ce n’est pas la foule en délire du Centre Bell. Ni même celle des restaurants pleins à craquer où il avait l’habitude de chanter à Sherbrooke dans ses temps libres. Qu’importe. Yves Gagnon est là pour les bonnes raisons. « Si je peux faire un peu de bien, moi, c’est ça qui me fait plaisir. »

Le don de soi, il est un peu tombé dedans quand il était petit. Sa mère biologique étant devenue paralysée à la suite d’une poliomyélite, Yves avait été placé dans une famille d’accueil. « Quand j’ai recommencé à la voir, à 3-4 ans, ça a été tout un choc. Mais j’ai grandi en allant la voir de temps en temps pour l’aider. Un peu comme un aidant naturel », explique l’homme qui, après avoir travaillé comme préposé aux bénéficiaires, est maintenant auxiliaire familial pour le CLSC.

Un cow-boy au grand cœur

« Quand le soleil dit bonjour aux montagnes… » Vêtu d’un jean et d’une chemise western, Yves Gagnon ne porte ni chapeau ni bottes. C’est peut-être qu’il n’est pas tout à fait un « vrai » cow-boy.

Son truc à lui, quand il a commencé, c’était les ballades et les chansons de Brel, Aznavour et Dassin qu’il interprétait lors des soirées de karaoké qu’il animait. Il y a 3 ou 4 ans, c’est comme chanteur dans les restaurants qu’il assouvissait sa passion, jusqu’à ce qu’il décroche le contrat au camping Joli-Mont, adossé à l’autoroute 610. « Les gens aimaient beaucoup le country,alors j’ai dû apprendre quelques chansons », dit-il.

Tout le monde ou presque bouge au moins le petit orteil au Gîte du Bel âge. Vickie, la responsable des loisirs, se déhanche aux côtés du duo. « J’aime ma job » lance-t-elle, en souriant. Avec ses collègues, elle essaie d’organiser une activité à tous les jours pour les résidents, comme des appels-vidéo avec des membres de leurs familles. « Quand on peut, on essaie de sortir tout le monde. Ce n’est pas simple, il faut tout désinfecter, mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour leur donner un peu de bonheur ? »

Dimanche, pour la fête des Mères, Yves Gagnon a ressorti son micro et son plus beau sourire pour rendre hommage aux mamans. Et ça continuera comme ça, assure-t-il. « La semaine prochaine, on m’a invité à aller chanter dans une résidence pour les cent ans d’un monsieur. »

« Comment, ça va ? Comme ci,comme ci, comme ci, comme ça. » C’est samedi et il fait vraiment beau au-dessus du Gîte du Bel Âge. Pour la prochaine heure, durant laquelle Yves va chanter le bonheur, ça peut juste bien aller.