Live at the Diving Bell, artistes variés

À la toute fin de cette première compilation éditée par les bonnes gens du Club social Le Scaphandre, l’excellent quatuor art-rock montréalais Look Vibrant offre une furieuse une interprétation de son tout premier single, Plateau (2013) ; lorsque le synthé déborde à la fin, on reconnaît le tumulte de la foule et les cris du fan réclamant une autre chanson. Live at the Diving Bell rassemble onze captations live réalisées avant la pandémie, tout aussi musicalement diverses qu’évocatrices. La belle ballade new wave de Sorry Girls (The One that You Want), l’électro frondeuse de La Fièvre (La marge), le tendre folk-pop de Lenny (Existed), le rap intime et troublant de Backxwash (You Like my Body the Way It Is, elle lancera le 30 mai son nouvel album), tout ça croqué sur le vif, devant public. Témoignage d’abord de la vitalité de la scène musicale underground locale et de la communauté qui anime l’étage du Scaphandre, boulevard Saint-Laurent. Rappel, aussi, que nous n’avons pas assisté à un spectacle vivant depuis déjà deux mois. L’énergie de la foule qui transperce ce disque nous manque.

Live at the Diving Bell ★★★ 1/2 ​Pop Artistes variés, lescaphandresocial.com