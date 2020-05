Girl in Gold Boots, artistes divers

Plus que rarissime, cette bande originale du film-culte Girl in Gold Boots n’existait pas : c’est le fantasme exaucé des archivistes fous de chez Modern Harmonic. C’est tout juste si le film existe encore : pas une copie complète n’a survécu. Même dans l’œuvre mythique de Ted V. Mikels (The Astro-Zombies, The Corpse Grinders), ça se perd dans le lot des films d’horreur. Pourquoi s’y intéresser ? Parce que dans le genre, c’est assez unique. La trame est country soul. Pas garage comme dans les films de motards, pas psychédélique non plus. Ce sont les chansons d’un certain Larry Cartell (et les musiques d’ambiance jazzy de Nicholas Carras) qui ponctuent les mésaventures de la vedette dans les boîtes à gogo de bas étage : ça ressemble à du Jerry Reed, à du Joe South, à l’Elvis de la fin des années 1960. Riffs acoustiques fangeux, groove d’arrière-pays moite, redneck lascif. C’est salissant, jouissif, et offert en CD ou en vinyle.



Écoutez le générique d'ouverture de Girl In Gold Boots

Girl in Gold Boots. Original Motion Picture ★★★ 1/2 ​Bande sonore Artistes divers, Modern Harmonic / Sundazed