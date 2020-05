In Paradisum, A Fauté Recital, vol. 2, Louis Lortie

Deux ans et demi après un premier volume intitulé Après un rêve, Louis Lortie poursuit son enregistrement intégral de l’œuvre pour piano de Fauré. Le titre In Paradisum vient du fait que Lortie a transcrit du Requiem le « Pie Jesu » et le « In paradisum » placés en ouverture et clôture de programme. Ce dernier, qui comprend la version pour piano de la splendide Ballade opus 19, a bien besoin de ces moments d’apaisement, car il est plutôt tendu. Comme dans son intégrale Chopin, Lortie n’enregistre pas par blocs des œuvres réunies par leurs titres, telles Barcarolles ou Nocturnes, mais puise dans les divers recueils matière à un périple musical. Celui-ci, dont le point central Thème et variations en ut mineur op. 73 est judicieusement introduit par le Nocturne opus 74, dans la même tonalité, demande à l’auditeur une certaine familiarité et et une certaine affinité avec les méandres et tensions harmoniques fauréennes. Le propos est servi comme précédemment par un jeu limpide, un piano Fiazioli aux aigus purs, idéalement réglé et capté.



Écoutez In paradisum vol. 2

A Fauré Recital, vol. 2 ★★★★ ​Classique Louis Lortie, Chandos, CHAN 20149