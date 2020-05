Bonjour, Hi, David Campana

L’arrivée de David Campana sur la scène musicale est rafraîchissante tant sa démarche musicale semble singulière au Québec, alors qu’elle est pourtant devenue la norme sur la planète pop. En malaxant les rythmes dansants, le rap, le R&B et la pop, le jeune Montréalais s’aligne sur le profil des palmarès d’écoute de Spotify et cie, empruntant même quelques tics à The Weeknd, Drake et Travis Scott, pour ne nommer que ces poids lourds. Les quinze chansons coécrites et coréalisées par les membres du collectif Novengitum (avec un succès mitigé, certaines productions tombant à plat, d’autres s’avérant nettement plus inspirées) dressent un portrait contrasté de Campana, souvent frivole (l’accrocheuse Nou la avec l’ami Franky Fade, ils ont parcouru les Francouvertes ensemble, Views & Like sur une bien étrange rythmique), parfois grave et lucide dans ses meilleurs textes comme celui de Gabrielle. Ou la splendideCarapace, de loin la meilleure de cet album recelant quelques bombes comme Agrikol (avec Dope.gng) et la radiophonique Rapide & amoureux.



Écoutez Rapide & Amoureux

Bonjour, Hi ★★★ ​Pop David Campana, Hydrophonik