Heart of Gold, Christine and The Queens

Hélène Letissier a lancé en février le projet La Vita Nuova pour Christine and The Queens, le groupe qui est sa création protéiforme : il s’agissait au départ d’un minialbum (Extended Play) qui était aussi le film d’une performance chansons et danse au Palais Garnier. Le coronavirus a changé la donne, les paramètres, la vie même de cette « nouvelle vie ». La chaîne YouTube de Christine and The Queens — et les plateformes de téléchargement, et des 45-tours — propose une à une des reprises aussi étonnantes que bienfaisantes. Samedi dernier, c’était Heart of Gold : oui, la prière folk de Neil Young. Sur lit électro, Hélène Letissier chante la fameuse mélodie seule puis démultipliée en un chœur que l’on dirait planétaire, qui nous soulève et nous porte. Si la bibitte maudite peut se propager, des voix célestes le peuvent aussi. Les mots manquent pour dire comment cette expression toute personnelle devient en cours de chanson une force collective. Une sorte de grand vent.



Écoutez Heart of Gold

Heart of Gold ★★★★ 1/2 ​Reprise Christine and The Queens, Because Music