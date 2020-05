Le secret de Monsieur Marais, Luca Pianca

Le luthiste Luca Pianca et le violiste Vittorio Ghielmi ont à leur actif plusieurs CD consacrés à Marais chez divers éditeurs, notamment Pièces de caractère (Naïve, 2001), où Marais était minoritaire dans un éventail de compositeurs français, et La force et la douceur sur l’étiquette Passacaille (2012). Ce nouveau programme, Le secret de Monsieur Marais, est l’heureux fruit de l’expérience sur trois aspects. Sur le plan de la sensibilité et des ressorts interprétatifs, la sarabande La désolée montre les trésors de subtilité déployés par Pianca et Ghielmi. En matière de prise de son, cette parution Alpha efface les erreurs de l’esthétique grossissante du CD Passacaille — viole trop en avant et manque d’aération autour des instruments. Le point déterminant est cependant la variété sonore du programme avec l’adjonction de l’ensemble orchestral Il Suonar Parlante, qui permet de déployer une palette musicale beaucoup plus large, captivante et variée, entre le Marin Marais intime et le compositeur d’opéra. Superbe CD synthétique.



Écoutez La désolée

Le secret de Monsieur Marais ★★★★ 1/2 ​Classique Luca Pianca, Il Suonar Parlante, Vittorio Ghielmi, Alpha 453