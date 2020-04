Therapy With Colour, T. Gowdy

L’espace nous manque ici pour rapporter la somme des bienfaits que cette musique aurait apportés à son compositeur Tim Gowdy, mais disons qu’il suffit d’une écoute pour comprendre ce que le Montréalais cherchait à accomplir : recalibrer notre cervelle. Ça tombe bien, on en a besoin ces temps-ci. Inspirées des mind machines dont la fonction est d’altérer notre rythme cérébral, les cinq minimalistes et répétitives compositions de Gowdy nous plongent dans un état de transe en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « Ça va bien aller ». Si Excavating Air clôt l’album sur une atmosphère un peu trop tendue, les quatre qui précèdent soulagent — une thérapie par la couleur des sons, c’est le cas de le dire. De chaleureuses ponctions rythmiques induites par les ondulations de synthétiseurs, dont la phase évolue subtilement, évoquant par leurs timbres ou leurs tempos (parfois soutenus, comme sur Up CTRL, presque techno) les meilleures productions de Tangerine Dream (Phaedra, 1974) et le magnifique Timewind de Klaus Schulze (1975).

Therapy with Colour ★★★ 1/2 ​Électronique T. Gowdy, Constellation