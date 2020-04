Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

Il est vrai que Fiona Apple avait jusqu’à présent eu un parcours sans faille — tortueux, certes, mais musicalement exemplaire. Or, malgré quatre solides albums de chansons baroques, la musicienne parvient encore à se surpasser. Dans ses thèmes et ses textes davantage que dans ses mélodies ou ses orchestrations, qui rappelleront à bien des égards ceux du précédent disque, The Idle Wheel… (2012). À cette différence près : le rythme accentué des chansons, ajoutant une dimension dramatique à son interprétation déjà fiévreuse, rend encore plus charnel son vieux piano droit, arc de voûte de cet album. Le blues rôde derrière les meilleures compositions du disque : Newspaper qu’aurait pu chanter Tom Waits, la mélodieuse I Want You to Love Me en ouverture. Sur la parfaite chanson-titre (et à quelques autres reprises sur ce disque), Apple joue avec les structures, retournant comme une crêpe un couplet pour révéler un pont, un refrain, inattendu. Voilà le disque d’une autrice-compositrice-interprète encore passionnée, et qui n’a plus rien à prouver.



Fetch the Bolt Cutters ★★★★ ​Pop Fiona Apple, Epic