Le rappel des oiseaux, Luc Beauséjour

Le dernier CD de Luc Beauséjour en solo, Moments baroques au piano, datait de 2016. Le revoici au clavecin pour un programme aviaire qui lui tient sans doute très à cœur. Luc Beauséjour met en effet un point d’honneur à tailler lui-même des plumes de bernache pour son clavecin. Le menu de ce CD est à la fois érudit et très habile. Nous sommes au début du XVIIIe siècle avec les grands compositeurs français Jean-Philippe Rameau (Le rappel des oiseaux, La poule), François Couperin (Le rossignol en amour, La linotte effarouchée, Le gazouillement, etc.), de grands classiques comme Le coucou de Daquin ou Le concert des oiseaux de Dandrieu, mais aussi des originalités telles que Les tourterelles d’Antoine Dornel, oiseau également abordé en musique par François d’Agincour et Pierre Février et qu’il s’agissait de bien distribuer, car ses tendres roucoulements sont source de sérénité après d’autres gazouillis plus insistants. L’évocatrice variété des couleurs créée par Luc Beauséjour est l’un des atouts de ce très beau moment d’évasion.



Le rappel des oiseaux ★★★★ ​Classique Luc Beauséjour, Analekta AN2 8797