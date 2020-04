Reza et moi, René Lussier Reza Yazdanpanah

Fruit d’une rencontre entre deux esprits musicaux compatibles, Reza et moi résulte d’un camp d’improvisation dirigé par le guitariste et compositeur émérite René Lussier et du musicien iranien Reza Yazdanpanah, universitaire se consacrant à la promotion de la musique perse. Lussier, qui a reconnu sa propre démarche dans l’instinct d’improvisateur de son collègue, fut séduit par son jeu au târ, un luth traditionnel iranien (le nom serait dérivé de celui du sitar indien). L’admirable cohérence de cet album captant leurs sessions d’improvisation témoigne de la connivence et de la généreuse écoute qui régnaient alors en studio. On se laisse instantanément happer par ces grappes de notes de târ, de guitares et ces chants de l’Iranien qui nous entraînent du côté de la musique orientale, du jazz exploratoire, à la découverte des sonorités secrètes de ces instruments. L’harmonie qui habite Reza et moi laisse occasionnellement place à quelques passages dissonants et déconstruits, comme pour mieux nous faire apprécier les tendres mélopées des virtuoses.

Reza et moi ★★★★ ​Musiques métissées René Lussier Reza Yazdanpanah, PUC