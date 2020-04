Un fastueux gala lyrique drainera l’attention des mélomanes du monde entier vers le Met aujourd’hui.

Metropolitan Opera at Home Gala

Plus de 40 vedettes de la scène lyrique en live stream depuis leur domicile autour du monde lors d’un après-midi animé par Peter Gelb à New York et Yannick Nézet-Séguin à Montréal. Avec, notamment, Renée Fleming, Jonas Kaufmann, Bryn Terfel, Roberto Alagna, Diana Damrau, Étienne Dupuis et Nicole Car. Hormis quatre interventions de membres de l’orchestre et du choeur, tout sera en direct. Samedi, 13 h. Disponible jusqu’à dimanche 18 h 30.