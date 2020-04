Yene Mircha, Hailu Mergia

Le claviériste et accordéoniste d’éthio-jazz Hailu Mergia est captivant. Au début des années 1980, son groupe tente de percer aux États-Unis. Mergia finit à Washington DC, en chauffeur de taxi qui s’enregistre dans ses temps libres. En 2013, Awesome Tapes from Africa réédite Hailu Mergia & His Classical Instrument, œuvre envoûtante et psychédélique. Deux albums plus tard, Yene Mircha est la consécration d’un artiste qui touche enfin à la reconnaissance. Le voilà entouré d’un full band, meneur d’un son plus charnu. Il nous parle (son instrument, s’entend) d’abord tout doucement, poétique discours dans lequel on se perd complaisamment, pour après entamer une déclamation festive. Ce qui suit arpente les territoires du reggae, du jazz, du funk, du power-pop. Habile démonstration de la détermination du compositeur à créer à travers les aléas de la vie. Mais maintenant que Mergia est une superstar, la musique a quelque chose d’un peu trop lustré. Quelquefois au cours des six pièces, le bel écrin l’encombre.

Yene Mircha ★★★ 1/2 ​Musique métissée Hailu Mergia, Awesome Tapes From Africa