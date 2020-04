Miss Colombia, Lido Pimienta

La face B de Miss Colombia, second disque de Lido Pimienta, débute avec la parole du patriarche du folklore de Palenque Rafael Cassiani Cassiani, suivie de Quero Que Me Salve, enregistrement de brousse du légendaire Sexteto Tabalà, accompagnant la voix de la Torontoise. Une manière pour elle d’ancrer dans la tête de l’auditeur le lien entre la riche tradition afro-colombienne et sa propre démarche musicale, moderne, et, ici, encore plus sophistiquée que sur La Papessa (prix Polaris 2017). Avec ses orchestrations inspirées des musiques contemporaines — chœurs ingénieux comme sur l’a cappella Para Transcribir, vents et cuivres délicatement rythmés — électroniques et caribéennes, la brillante Pimienta a conçu un petit chef-d’œuvre de chanson doucement rythmée par le son et la cumbia (entre autres) qui évoquera, c’en est presque cliché, la touche pop de Björk (sur No Pude en particulier). Sa voix claire et précise va droit au cœur, alors qu’elle porte des textes profonds abordant le thème de l’identité — la sienne, immigrée, femme, marginalisée. Un disque essentiel.



Miss Colombia ★★★★ ​Pop Lido Pimienta, ANTI–