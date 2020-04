We Still Go to Rodeos, Whitney Rose

De Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, à Austin, Texas, la route aura été longue et la contrée country, parsemée d’embûches pour Whitney Rebecca Rose. Même avec la poussée formidable des Mavericks (qui la menèrent jusqu’à L’Astral en 2018), rien n’avait encore vraiment été gagné. Deux labels et trois albums plus tard, c’est maintenant que ça se passe pour l’autrice-compositrice-interprète. À sa propre enseigne, cette fois. Affichant fièrement égratignures et cicatrices, les chansons de ce décisif quatrième album célèbrent le chemin parcouru (Just Circumstance, véritable road movie), règlent des comptes (You’d Blame Me for the Rain, blues funky), affrontent les impasses (In a Rut, furieux country-rock), assument la suite (puissante I’d Rather Be Alone) et se rendent à destination : la chanson-titre est un western swing léger comme on en fait quand on se sent chez soi dans la patrie de Willie Nelson. Nashville est carrément contournée, tant pis et tant mieux, le Texas a une nouvelle Rose.

Whitney Rose - I’d Rather Be Alone